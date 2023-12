برلماني أوروبي يوثق تكدس الشاحنات أمام معبر رفح رغم تفاقم معاناة سكان غزة (فيديو)

وثّق عضو البرلمان الأوروبي باري أندروس، تكدس الشاحنات أمام معبر رفح، وذلك خلال زيارة للاطلاع على جهود المساعدات الإغاثية الموجهة إلى غزة.

وقال أندروس في تدوينة على حسابه على منصة إكس، إنه انتهى للتو من رحلة إلى معبر رفح ضمن أول وفد برلماني يصل إلى المنطقة، موضحًا أن الغرض من الزيارة هو الاطلاع على الجهود الإنسانية الدولية الجارية والصعوبات التي تواجهها في إدخال المساعدات إلى غزة.

وأضاف “في الطريق إلى المعبر، مررنا بمئات الشاحنات المتكدسة على مدّ البصر وهي تحمل الإمدادات الإنسانية الأساسية، وجميعها محتجزة وتنتظر العبور إلى غزة”.

I have just completed a trip to the Rafah crossing with @Europarl_EN colleagues from @RenewEurope – the first Parliamentary delegation to secure access to the area. The purpose of the visit was to see first hand the international humanitarian effort that is underway and the… pic.twitter.com/cHF30GvpE9

— Barry Andrews MEP (@BarryAndrewsMEP) December 17, 2023