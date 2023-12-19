بعد حصاره واقتحامه من جيش الاحتلال.. خروج آخر مستشفى في مدينة غزة عن الخدمة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، خروج المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة عن الخدمة، وهو آخر مستشفى كان يعمل في المدينة وسط الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان “خروج المستشفى الأهلي العربي بغزة عن الخدمة، نتيجة الاستهداف والحصار واعتقال عدد من الكوادر الطبية والجرحى والنازحين”.

وكان المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) هو الوحيد الذي لا يزال يعمل بمدينة غزة، في أعقاب حصار جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي.

والأحد، قالت منظمة الصحة العالمية إن المستشفى الأهلي العربي يُعَد الوحيد “الذي يعمل جزئيًّا” في الوقت الحالي في شمالي قطاع غزة بأكمله، حيث تعمل 3 مستشفيات بشكل محدود فقط، هي الشفاء والعودة والصحابة.

تجدر الإشارة إلى أن المستشفى الأهلي المعمداني كان قد تعرَّض لغارة جوية إسرائيلية، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تسببت في مجزرة راح ضحيتها 471 فلسطينيًّا، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.