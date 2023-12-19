بعد سيطرة الدعم السريع على المدينة.. الجيش السوداني يحقق في أسباب انسحاب قواته من ود مدني

أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، أن قواته انسحبت من مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة (وسط)، وأنه يُجري تحقيقًا في أسباب الانسحاب.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله في بيان “انسحبت أمس الاثنين قوات رئاسة الفرقة الأولى من مدينة ود مدني، ويجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى انسحاب القوات من مواقعها”.

وأضاف أنه سيتم رفع نتائج التحقيق إلى “جهات الاختصاص”، ومن ثم إعلانها للرأي العام.

والاثنين، دخلت قوات الدعم السريع إلى المدينة، بعد قتال عنيف مع قوات الجيش منذ 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأعلنت “الدعم السريع” أن قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) أصدر قرارًا، الثلاثاء، بتكليف القائد أبو عاقلة محمد أحمد كيكل بمهام قيادة الفرقة في ود مدني.

وأضافت في بيان “تحرير ولاية الجزيرة من قبضة أعداء شعبنا (تقصد الجيش) خطوة في اتجاه تحرير كامل الوطن والتفرغ لبناء الدولة السودانية على أسس جديدة تحقق الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية”.

وتقع ود مدني على بُعد نحو 170 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة الخرطوم، في ولاية الجزيرة.

وبانتقال المعارك إلى الجزيرة تتسع رقعة الاشتباكات لتنضم إلى تسع ولايات تشهد قتالًا مستمرًّا، هي الخرطوم وولايات إقليم دارفور الخمس، وولايات إقليم كردفان الثلاث.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، حربًا خلَّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.