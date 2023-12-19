تدمير دبابات وجرافات وناقلات جند.. حصاد عمليات كتائب القسام خلال اليوم الرابع والسبعين من الحرب
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19/12/2023-|آخر تحديث: 20/12/202312:05 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تنفيذ عدد من العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك في بيانات منفصلة عبر منصتها في تلغرام.
واشتملت أبرز هذه العمليات على استهداف دبابات وناقلات جند وجرافات إسرائيلية، والاشتباك مع جنود الاحتلال، وقصف تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى برشقات صاروخية.
وفيما يلي حصاد هذه العمليات:
- إطلاق رشقة صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة تم تجهيزها سابقًا “إهداء لأرواح شهداء الضفة الغربية”.
- قصف تل أبيب برشقة صاروخية.
- استهداف جيب إسرائيلي من نوع همر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ومقتل من فيه بعد احتراقه بالكامل.
- تدمير آلية إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” واستهداف جرافة بشكل مباشر ومقتل سائقها.
- الاشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة قوامها 12 جنديًّا بالأسلحة الرشاشة واستهداف القوة التي جاءت لإنقاذهم بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح.
- استهداف جرافة من نوع D9 بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.
- قصف تجمعات جنود شرق خان يونس بقذائف الهاون.
- قصف تجمعات جنود شرق رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
- تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة لجيش الاحتلال تحصنت في أحد المنازل واستهدافها بقذيفة TBG مضادة للتحصينات شرق مدينة خان يونس وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.
- استهداف دبابة ميركافا بقذيفة “الياسين 105” في خان يونس.
- استهداف ناقلة جند بقذيفتي “الياسين 105” في خان يونس.
- استهداف جرافة بقذيفة “الياسين 105” شرق خان يونس.
- استهداف دبابة ميركافا بعبوة العمل الفدائي شرق خان يونس.
- استهداف برج جرافة عسكرية من نوع D9 في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة “الياسين 105” ومقتل طاقمها.
- استهداف قوة متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة “TBG” وقذيفتي “RPG” والاشتباك معها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.
- استهداف دبابة ميركافا بقذيفة “الياسين 105” في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة.
- إطلاق رشقة صاروخية مركزة مكونة من 12 صاروخًا باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة.
- تفجير منزل تحصن به 7 جنود شرق خان يونس وإيقاعهم بين قتيل وجريح.
- استهداف قوة خاصة في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة بقذيفة “TBG” ومقتل 8 جنود.
المصدر : الجزيرة مباشر