تدمير دبابات وجرافات وناقلات جند.. حصاد عمليات كتائب القسام خلال اليوم الرابع والسبعين من الحرب

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تنفيذ عدد من العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك في بيانات منفصلة عبر منصتها في تلغرام.

واشتملت أبرز هذه العمليات على استهداف دبابات وناقلات جند وجرافات إسرائيلية، والاشتباك مع جنود الاحتلال، وقصف تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى برشقات صاروخية.

وفيما يلي حصاد هذه العمليات:

إطلاق رشقة صاروخية تجاه الأراضي المحتلة تم تجهيزها مسبقًا “إهداء لأرواح شهداء الضفة الغربية”.

قصف تل أبيب برشقة صاروخية.

استهداف جيب إسرائيلي من نوع همر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ومقتل من فيه بعد احتراقه بالكامل.

تدمير آلية إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” واستهداف جرافة بشكل مباشر ومقتل سائقها.

الاشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة قوامها 12 جنديًا بالأسلحة الرشاشة واستهداف القوة التي جاءت لإنقاذهم بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح.

استهداف جرافة من نوع D9 بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.