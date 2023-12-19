صواريخ القسام تضرب تل أبيب.. وجيش الاحتلال: حتى بعد 74 يوما من الحرب دوت صفارات الإنذار وسط إسرائيل (فيديو)

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوّت في منطقة تل أبيب الكبرى

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردًّا على “المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوّت في منطقة تل أبيب الكبرى (غربا).

وأفادت القناة الـ12 العبرية، بسماع دوي انفجارات نتجت عن محاولة اعتراض منظومة القبة الحديدية للصواريخ.

وأضافت أن ما لا يقل عن 4 صواريخ أطلقت من غزة باتجاه المدينة، وسقط أحدها في البحر.

ونقلت القناة عن طواقم الإسعاف الإسرائيلية أنه لم يتم تسجيل إصابات بشرية أو أضرار.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه باللغة الإنجليزية بمنصة إكس “حتى بعد 74 يوما من الحرب ضد حماس، دوت صفارات الإنذار وسط إسرائيل وركض الملايين بحثًا عن ملجأ”.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا على غزة خلّفت حتى مساء أمس الاثنين، نحو 20 ألف شهيد وأكثر من 52 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.