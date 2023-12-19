سياسة|اليمن

قيادي حوثي: حتى لو نجحت أمريكا في حشد العالم كله فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف

محمد البخيتي: حربنا أخلاقية، ولن نتخلى عن مسؤولية الدفاع عن المستضعفين في الأرض

السفينة الإسرائيلية المحتجزة غالاكسي ليدر
السفينة الإسرائيلية المحتجزة لدى الحوثيين غالاكسي ليدر (رويترز)
19/12/2023

قالت جماعة الحوثي في اليمن إن عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر لن تتوقف على الرغم من إعلان الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وقال محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لحركة “أنصار الله”، على منصة إكس “حتى لو نجحت أمريكا في حشد العالم كله فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين مهما كلّفنا ذلك من تضحيات”.

وأضاف البخيتي “حربنا أخلاقية، ولن نتخلى عن مسؤولية الدفاع عن المستضعفين في الأرض كما أمرنا الله سبحانه وتعالى”.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن أمس الإثنين تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، باسم “المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات”، يضمّ 10 دول بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبحرين.

وجاء في بيان لأوستن أن “البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة عليها أن تتكاتف لمواجهة التحدّي الذي تشكله هذه الجهة”، وأضاف إن التحالف الأمني سيعمل “بهدف ضمان حرية الملاحة لكل البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين”.

ويضم التحالف الولايات المتّحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والبحرين وجزر السيشل.

وصعّد الحوثيون من هجماتهم على ناقلات النفط وسفن الشحن وغيرها في البحر الأحمر، وحذّروا في بيان سابق “كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من ماء ودواء”.

المصدر : الجزيرة مباشر