قيادي حوثي: حتى لو نجحت أمريكا في حشد العالم كله فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف

محمد البخيتي: حربنا أخلاقية، ولن نتخلى عن مسؤولية الدفاع عن المستضعفين في الأرض

قالت جماعة الحوثي في اليمن إن عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر لن تتوقف على الرغم من إعلان الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وقال محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لحركة “أنصار الله”، على منصة إكس “حتى لو نجحت أمريكا في حشد العالم كله فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين مهما كلّفنا ذلك من تضحيات”.

وأضاف البخيتي “حربنا أخلاقية، ولن نتخلى عن مسؤولية الدفاع عن المستضعفين في الأرض كما أمرنا الله سبحانه وتعالى”.

حتى لو نجحت أمريكا في حشد العالم كله فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الابادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين مهما كلفنا ذلك من تضحيات. حربنا أخلاقية، ولن نتخلى عن مسؤولية الدفاع عن المستضعفين في الأرض كما أمرنا الله سبحانه… — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) December 19, 2023

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن أمس الإثنين تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، باسم “المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات”، يضمّ 10 دول بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبحرين.

وجاء في بيان لأوستن أن “البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة عليها أن تتكاتف لمواجهة التحدّي الذي تشكله هذه الجهة”، وأضاف إن التحالف الأمني سيعمل “بهدف ضمان حرية الملاحة لكل البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين”.

ويضم التحالف الولايات المتّحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والبحرين وجزر السيشل.

وصعّد الحوثيون من هجماتهم على ناقلات النفط وسفن الشحن وغيرها في البحر الأحمر، وحذّروا في بيان سابق “كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من ماء ودواء”.