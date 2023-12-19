ناشد إنقاذ حياة شعب غزة.. مدير مستشفى أبو يوسف النجار: أمراض خطيرة تنتشر في مراكز الإيواء (فيديو)

قال الدكتور مروان الهمص، مدير مستشفى أبو يوسف النجار في غزة، إن حالات العدوى وانتشار الأمراض الجلدية في مراكز الإيواء كبيرة وخطرة جدًّا.

وأوضح في تصريحات للجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، أن مستشفيات ومراكز الإيواء في رفح تحوي حاليًّا مليونًا و300 ألف نسمة، و”لا يوجد علاج ولا دواء ولا أجهزة طبية لعلاجهم، جميع المعونات التي تدخل غزة لا تكفيهم”.

وطالب الهمص بضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم لمدة 6 أشهر، وقال “يجب أن يُفتح معبر رفح لمدة 24 ساعة كاملة على مدار 6 أشهر، وأن تدخل في اليوم الواحد ألف شاحنة حتى نستطيع أن نقول إنه بالإمكان إنقاذ شعبنا”.

"ما يحدث عند المعبر مهزلة".. برلماني أوروبي يوثق تكدس الشاحنات أمام معبر رفح رغم معاناة سكان قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/XSz9TUBeRN — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 19, 2023

وأكد مدير مستشفى أبو يوسف النجار أنه لا يوجد أي علاج لمرضى السرطان في غزة “لا نعطيهم سوى المسكنات وحتى هي آخذة بالنفاد”، وبالرغم من استقبال تركيا وعدد من الدول لمرضى السرطان، فإن الهمص أكد أنها “غيض من فيض”، مضيفًا بحسرة “لو استمر الحال سيصبح مآلهم الوفاة”.

القدرة: الاحتلال اعتقل 10 أطباء منذ أمس

بدوره، سرد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بالأرقام انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق القطاع الصحي منذ بدء العدوان على القطاع، وقال إن الاحتلال لا يزال يعتقل 99 من الكوادر الطبية، كما أنه اعتقل على مدار الـ24 ساعة الماضية فقط 10 من الكوادر الصحية في مستشفى العودة، من بينهم الطبيبان أحمد مهنا وعدنان البرش.

وأضاف “حتى اللحظة استشهد 310 من الكوادر الصحية، وتم تدمير 102 سيارة إسعاف وخروجها من الخدمة، كما أدت الانتهاكات الإسرائيلية إلى استهداف 140 مؤسسة صحية وإخراج 23 مستشفى و53 مركزًا للرعاية الأولية من الخدمة”.

وشدد القدرة على ضرورة إخراج 5 آلاف جريح من قطاع غزة في أقرب وقت، وقال “من غادر حتى الآن منذ بدء العدوان فقط 413 جريحًا، وهذا يعني أقل من 1% من أعداد الإصابات، يجب توفير آلية عاجلة لخروج 5 آلاف جريح دفعة واحدة قبل أن نفقد حياتهم”.

وقال القدرة إن مليونًا و800 ألف نسمة يتعرضون لخطر المجاعة وانعدام الماء والرعاية الصحية وانتشار الأوبئة، و”قد رصدنا بالفعل إصابة 355 ألفًا من النازحين بالأمراض الجلدية والمعدية”.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إلى أن الاحتلال يحوّل مستشفى العودة إلى ثكنة عسكرية، ويحتجز 240 شخصًا بدون ماء ولا طعام.

كما أعلن القدرة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن إلى 19 ألفًا و667 شهيدًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 52 ألفًا و586 مصابًا.