واشنطن تعلن تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، باسم “المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات”، يضمّ عشر دول بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبحرين.

وجاء في بيان لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنّ “البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة عليها أن تتكاتف لمواجهة التحدّي الذي تشكّله هذه الجهة”.

وقال أوستن إن التحالف الأمني سيعمل “بهدف ضمان حرية الملاحة لكل البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين”.

ويضمّ التحالف الولايات المتّحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والبحرين وجزر السيشل.

وصعّد الحوثيون من هجماتهم على ناقلات النفط وسفن الشحن وغيرها في البحر الأحمر.

وكان عضو المكتب السياسي للحوثيين في اليمن، محمد البخيتي، قد أكد في حوار مع الجزيرة مباشر، الاثنين، أنه “في حال حدوث أي عدوان على اليمن” بعد استهدافها السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل، فإن لديهم “خيارات موجعة ليست في الحسبان للرد على أي عدوان ضد اليمن”.

وإثر الهجمات، علقت عدة شركات شحن كبرى المرور عبر مضيق باب المندب الذي تمر عبره 40% من التجارة الدولية إلى حين ضمان سلامة الملاحة فيه.

وكان الحوثيون قد أعلنوا أمس، أنهم استهدفوا بطائرتين مسيَّرتين سفينتين “لهما ارتباط بالكيان الصهيوني” في البحر الأحمر إحداهما نروجية، في حين تعلن شركات الشحن العالمية واحدة تلو أخرى تفادي الممرّ المائي.

وحذّر الحوثيون في بيانهم “كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من ماء ودواء”.