وزيرة خارجية بلجيكا تعلق على استشهاد سامر أبو دقة مصور الجزيرة في غزة

قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب إن مقتل سامر أبو دقة، مصور الجزيرة في قطاع غزة، يزيد بشكل مأسوي من أعداد القتلى المرتفعة أصلا والتي من الصعب تحملها.

وأضافت وزيرة الخارجية البلجيكية عبر حسابها على منصة “إكس” الصحفيون حراس الحقيقة، ويجب أن يستخدموا أقلامهم وكاميراتهم في أمان تام.

وقالت إن الخسارة التي لا معنى لها لجميع الأرواح البريئة، يجب أن تتوقف.

The passing of Al Jazeera cameraman Samer Abu Daqqa in Gaza tragically adds to an already unbearably high death toll.

Journalists, guardians of the truth, must wield their pens and cameras in complete safety.

The senseless loss of all innocent lives must stop.

— Hadja Lahbib (@hadjalahbib) December 18, 2023