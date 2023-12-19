وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن خطة إزاء قطاع غزة بعد انتهاء الحرب

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن حركة حماس لن تسيطر على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وإن تل أبيب تجهز للسيطرة عليه من قبل “كيان دولي”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك، مساء الاثنين، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن الذي يزور إسرائيل: “من المهم أن نرسخ شيئاً آخر غير حماس في غزة، ولهذا عقدنا هذه اللقاءات مع الأمريكيين بشأن المشاكل التي تحتاج إلى حل في غزة”.

وتابع: “نحن نعلم أن حماس لن تسيطر على غزة، وأننا ستكون لدينا الحرية لتحييد أي تهديد مستقبلي”.

وأشار غالانت إلى أن إسرائيل لن تسيطر على غزة بطريقة مدنية، مضيفا: “نحن نبني البنية التحتية للسيطرة من قبل كيان دولي” من دون مزيد من التوضيح.

وبشأن الموضوع نفسه، أضاف غالانت: “يمكنني القول إننا سنكون قادرين قريبا على التمييز بين المناطق في غزة، وفي كل منطقة نكمل فيها أهدافنا يمكننا العمل على إعادة السكان، وهذا يعني أنه في الشمال يمكن أن يحدث ذلك قريبا قبل الجنوب”.

وقال غالانت لنظيره أوستن: “أعداؤنا المشتركون في جميع أنحاء العالم يراقبوننا، ويعرفون أن انتصار إسرائيل هو انتصار العالم الحر بقيادة الولايات المتحدة”.

وأضاف: “نحن نركز بشدة على المساس بقيادة حماس والبنية التحتية العسكرية للمنظمة”.

وتابع: “نشاط الجيش الإسرائيلي ضد قيادة حماس في خان يونس يتجاوز مراحل الحرب، وسيستمر حتى تحقيق الهدف أيضًا في المراحل التالية”.

وتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي إلى نظيره الأمريكي قائلا: “لقد حارب كلانا الإرهاب، وكلانا يعلم أن الأمر يستغرق وقتا”.

وزعم قائلا: “نعمل وفقا للقانون الدولي ووفقا لقيمنا المشتركة، ويعمل الجيش الإسرائيلي على تقليل الضرر الذي يلحق بالسكان غير المشاركين”.