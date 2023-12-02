اعتقد أنه فلسطيني.. جندي إسرائيلي يقتل مستوطنا بالخطأ في القدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، أن جنديًا إسرائيليا قتل مستوطنًا اعتقد أنه أحد المهاجمين الذين نفذوا عملية القدس، أمس الخميس، وأدت لمقتل 3 مستوطنين.

وقالت الشرطة، إن “يوفال دورون كاسلمان” كان قد فتح النار على منفذي هجوم القدس، فيما اعتقد جندي إسرائيلي أنه مهاجم ثالث، فأطلق عليه النار.

وجاء في بيان للشرطة أن “نتائج التحقيق تشير حتى الآن إلى أنه خلال الهجوم، حدد أحد جنود الجيش الإسرائيلي واشتبه خطأ في أن الراحل يوفال، بأنه إرهابي ثالث”.

وأضاف البيان أن “هذا الجندي أطلق النار عليه أيضًا مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة ووفاته بشكل مأساوي الليلة”.

وأظهرت لقطات “كاميرا” المراقبة سيارة بيضاء تتوقف بجوار محطة الحافلات المزدحمة، ثم خرج رجلان وسحبا بنادقهما وهاجما الحشد بينما هرب الناس، وبعد ذلك بوقت قصير أُطلق النار على المهاجمين الفلسطينيين.





ويظهر مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كاسلمان وهو يستخدم سلاحه ضد أحد المهاجمين قبل أن يلقي ببندقيته بعيدًا ويجثو على ركبتيه رافعًا يديه في الهواء، كما لو كان يشير إلى عدم إطلاق النار.

ولقي 3 إسرائيليين مصرعهم وأصيب 12 آخرون صباح الخميس، بعملية إطلاق نار على محطة توقف حافلات على طريق فايتسمان بالقرب من مدخل مدينة القدس.

وفي وقت لاحق، تبنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تنفيذ العملية، ونعت الشهيدين الشقيقين، مراد محمد نمر (38 عامًا) وإبراهيم محمد نمر (30 عامًا) من بلدة صور باهر في القدس.