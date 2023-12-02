الصليب الأحمر: سكان غزة يعيشون في خوف دائم من الموت

قال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني اليوم السبت، إن تجدد الحرب في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة جاء بصورة مكثفة، حيث شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا جويًّا وبريًّا على القطاع.

وقال مارديني في تصريحات لرويترز خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، إن هذا “طبقة جديدة من الاضطراب تأتي على رأس الدمار الهائل الذي لا مثيل له للبنية التحتية الحيوية ولمنازل المدنيين وللأحياء السكنية”، محذرا من أن العنف سيجعل من الصعب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ووصف مارديني غزة بأنها في حالة من “الفوضى والركام”، وتابع “كل شيء في غزة وصل إلى نقطة الانهيار”، لافتًا إلى إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها 130 موظفا يعملون هناك.

وأضاف مارديني أن سكان غزة “يعيشون في خوف دائم من الموت الناجم عن العنف”‘ ويواجهون صعوبة في البقاء أحياء في ظل نقص الغذاء والماء بسبب القتال، بينما تعمل المستشفيات بموارد محدودة.

وشهدت الهدنة، التي بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني وتم تمديدها مرتين، وانتهت صباح أمس الجمعة، إطلاق سراح أسرى من النساء والأطفال الإسرائيليين وأجانب مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين. لكن بعد 7 أيام، فشل الوسطاء في الاتفاق على تمديد ثالث.

وساعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومقرها في سويسرا، على تسهيل عمليات التبادل. وشمل ذلك نقل الأسرى الذين كانت تحتجزهم حركة حماس في غزة، وأكد مارديني أن الصليب الأحمر على استعداد لاستكمال المساعدة على تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الجمعة، أن سلطات الاحتلال أبلغته، بمنع دخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، وأعلن البيت الأبيض صباح اليوم السبت، أن إسرائيل وافقت على استئناف السماح بمرور شاحنات المساعدات بناء على طلب من الولايات المتحدة.