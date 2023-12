تحذير أممي: الهجوم على جنوب غزة قد يدفع مليون لاجئ نحو مصر

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني من أن “الهجوم الإسرائيلي على جنوبي قطاع غزة قد يدفع مليون لاجئ إلى الحدود المصرية”.

جاءت تصريحات لازاريني في تدوينة نشرتها “أونروا”، اليوم السبت، على حسابها الرسمي بمنصة “إكس”.

وأضاف المسؤول الأممي “إذا كان هناك قتال فمن المرجَّح أن يرغب سكان غزة في الفرار إلى المناطق الجنوبية، وإلى ما وراء الحدود”.

“If there is fighting there is indeed a higher likelihood that they might wish to flee further south and beyond the border.” @UNLazzarini warns Israeli assault on southern📍 #Gaza could push 1m refugees to Egypt border. @patrickwintour @guardian https://t.co/zteRnilH24

في السياق، قالت مديرة الإعلام والتواصل لدى (أونروا) جولييت توما “يجب استئناف تدفق المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت، بما في ذلك الوقود”.

وأضافت “لدينا قلق شديد إزاء عدم السماح، عقب انتهاء الهدنة الإنسانية يوم الجمعة، بدخول مساعدات جديدة إلى غزة”.

"We continue to deliver supplies & the supplies run out fast"@JulietteTouma tells @dwnews of the extreme concern caused after no new aid was allowed into📍#Gaza yesterday after the humanitarian pauses ended.

The flow of aid- including fuel -needs to resume as soon as possible. pic.twitter.com/tzsXI76hs2

