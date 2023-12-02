سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

تحذير أممي: الهجوم على جنوب غزة قد يدفع مليون لاجئ نحو مصر

جيش الاحتلال شن حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى
جيش الاحتلال شن حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارًا هائلًا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الشهداء والمصابين (رويترز)
2/12/2023-|آخر تحديث: 2/12/202308:10 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني من أن “الهجوم الإسرائيلي على جنوبي قطاع غزة قد يدفع مليون لاجئ إلى الحدود المصرية”.

جاءت تصريحات لازاريني في تدوينة نشرتها “أونروا”، اليوم السبت، على حسابها الرسمي بمنصة “إكس”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأضاف المسؤول الأممي “إذا كان هناك قتال فمن المرجَّح أن يرغب سكان غزة في الفرار إلى المناطق الجنوبية، وإلى ما وراء الحدود”.

استئناف تدفق المساعدات

في السياق، قالت مديرة الإعلام والتواصل لدى (أونروا) جولييت توما “يجب استئناف تدفق المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت، بما في ذلك الوقود”.

وأضافت “لدينا قلق شديد إزاء عدم السماح، عقب انتهاء الهدنة الإنسانية يوم الجمعة، بدخول مساعدات جديدة إلى غزة”.

وصباح أمس الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال بعض المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت دمارًا هائلًا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات