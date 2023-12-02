تحقيق استقصائي يكشف تعمد الاحتلال استهداف المدنيين في غزة.. ما القصة؟ (فيديو)

علق كريم جبران، الناطق باسم المنظمة الحقوقية الإسرائيلية “بتسيلم”، على تحقيق استقصائي يكشف تعمد جيش الاحتلال استهداف المدنيين في قطاع غزة على نطاق واسع منذ بدء حربه على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال جبران، للجزيرة مباشر “سبق أن حذرنا من ما جاء في التقرير، وقلنا إن هذه السياسة هي السائدة من قبل الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب”، مشيرًا إلى أن أهمية التقرير تأتي من كونه يستند لشهادات من ضباط وعسكريين إسرائيليين سابقين “يدركون جيدًا أهداف السياسة الإسرائيلية”.

وأكد جبران أن عدد الشهداء الكبير في غزة، الذي جاءت غالبيته من النساء والأطفال، “دليل على استهداف المدنيين بشكل واسع، كما أن حجم الدمار الهائل الذي تم إلحاقه بقطاع غزة يدلل على سياسية استعراض القوة، التي أدت لتدمير عشرات ومئات الأبراج السكنية في القطاع”.

وقال جبران “حتى لو كان هنالك أهداف معينة داخل هذه البيوت، فإنه لم يكن هنالك تناسبية بين عملية الاستهداف وعدد القتلى”، لافتًا إلى أن الاحتلال استهدف عائلات بأكملها.

وأضاف “لم تراع إسرائيل القانون الدولي ومبدأ التناسبية في عملياتها العسكرية، وسبق أن قصفت مخيم جباليا بأطنان المتفجرات، وأدت لمقتل وإصابة المئات، وأعلنت التقارير الإسرائيلية أن الهدف كان قياديًّا من حماس”.

وكشف تحقيق استقصائي في “مجلة 972″، للصحفي الإسرائيلي يوفال أبراهام، أن جيش الاحتلال تعمد استهداف المدنيين في غزة سعيًا لإيقاع أكبر عدد من الضحايا، ونقل عن عسكريين شاركوا في الحرب على غزة قبل الهدنة المؤقتة، “تساهل” الإدارة الإسرائيلية في قصف مواقع مدنية.