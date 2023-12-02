جيش الاحتلال يدمر مباني بمدينة “حمد السكنية” في غزة (فيديو)

شنت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات على مدينة حمد السكنية في مدينة خان يونس، وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات جيش الاحتلال شنت غارت مكثفة على مدينة حمد السكنية، والتي مولت قطر بناءها في خان يونس، حيث تسبب القصف الإسرائيلي في دمار واسع بالمباني السكنية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2012، تبرعت قطر بنحو 407 ملايين دولار، لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية عبر تنفيذ مشاريع حيوية في القطاع، من بينها بناء مدينة سكنية تحمل اسم أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتضم نحو 2500 شقة سكنية.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون بجروح في قصف لجيش الاحتلال على منزل في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الداخلية في القطاع في بيان “وصول شهداء وإصابات لمستشفى شهداء الأقصى (وسط) جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو حامدة، في مخيم البريج”.

في السياق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بارتفاع حصيلة شهداء غارات جيش الاحتلال على القطاع منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 15 ألفا و207 فلسطينيين.

​​​وصباح أمس الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت دمارًا هائلًا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.