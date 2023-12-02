حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية بصواريخ وتحقيق إصابات مباشرة (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف مواقع إسرائيلية عدة بأسلحة وصواريخ، وتحقيق إصابات مباشرة.

وفي 7 بيانات منفصلة، قال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا مواقع “المطلة والمرج والراهب وبركة ريشا”، إضافة إلى “ثكنة برانيت” و”مربضًا (‏للمدفعية الإسرائيلية) في موقع خربة ماعر”، و”‏رويسات العلم” في مزارع شبعا، و”جل ‏العلام”، وتجمعًا لجنود إسرائيليين.

وأشار حزب الله إلى أنه استخدم أسلحة مناسبة وصاروخية، وحقق إصابات مباشرة.

كما لفت إلى أن هجماته جاءت “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة”.

ونعى الحزب أحد مقاتليه، وقال في بيان “تنعى المقاومة الإسلامية في لبنان استشهاد أحد عناصرها من بلدة دير عامص في جنوب لبنان، ليرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا على طريق القدس إلى 88”.

في السياق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) بوقوع قصف إسرائيلي بالقذائف المدفعية والفوسفورية على أطراف بلدات في جنوبي لبنان، بأقضية بنت جبيل ومرجعيون وصور.

وذكرت أن “القنابل الفوسفورية التي أطلقها العدو الإسرائيلي تسببت في اندلاع حريق على تلة المطران بمنطقة الحمامص بقضاء مرجعيون”.

وأضافت أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أطراف بلدات القليعة وبرج الملوك وديرميماس وعديسة والخيام، وسهل مرجعيون.

كما شنت طائرات جيش الاحتلال غارة على منطقة اللبونة في قضاء الناقورة، واستهدفت غارة جوية منزلا غير مأهول في بلدة بيت ليف بقضاء بنت جبيل، حسب الوكالة اللبنانية.

وصباح الجمعة، تجدد القصف المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال مع انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت 7 أيام في غزة، واستئناف إسرائيل حربها على القطاع.

وتسبب قصف نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان، أمس الجمعة، في مقتل مدنيَّين إثر استهداف منزلهما في بلدة حولا بعد تجدد المواجهات، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.