شاهد: القسام تستهدف تجمعات لآليات الاحتلال في غزة بمسيّرات “الزواري الانتحارية”

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء أمس الجمعة، مقطع فيديو لقصف آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة.

وقالت الكتائب إنها استهدفت آليات عسكرية شمالي المنطقة الوسطى بـ3 طائرات مسيّرة من طراز “الزواري الانتحارية”.

وأعلنت الكتائب أمس الجمعة، أنها “دكت تجمعات قوات العدو شمال غرب مدينة غزة برشقات من منظومة صواريخ رجوم عيار 114 ملم وقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

كتائـ ــب القـ ـسّــ ــام تعلن استهداف تجمعات لآليات الاحتلال شمال المنطقة الوسطى بـ3 طائرات مسّيرة من طراز "الزواري" الانـتـ ــحـ ـارية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Lw1QLSasbE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 2, 2023

كما استهدفت شمال مدينة غزة “دبابة صهيونية بعبوة شواظ، وناقلة جند صهيونية يعتليها عدد من الجنود بقذيفة تاندوم وأسلحة رشاشة”.

وفور انتهاء الهدنة المؤقتة صباح أمس الجمعة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد القطاع، حيث استهدفت منذ صباح أمس واليوم السبت مناطق متفرقة من شمال ووسط وجنوب القطاع، بالقصف جوًّا وبرًّا وبحرًا، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات من القتلى والجرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

في المقابل أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، قصف بلدات ومدن إسرائيلية “ردًّا على استهداف المدنيين في غزة”، كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت تجمعات للقوات الإسرائيلية داخل غزة.