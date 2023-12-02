لماذا يسعى الاحتلال لتقسيم قطاع غزة إلى مربعات؟ خبير عسكري يجيب (فيديو)

يرى الخبير العسكري العميد أحمد رحال، أن هدف الاحتلال الإسرائيلي من تقسيم قطاع غزة إلى مربعات، هو “لغاية عسكرية وليس لتوفير مناطق آمنة للمدنيين”.

وقال خلال مداخلته للجزيرة مباشر، إنه بعد هذا التقسيم، “علينا أن نتوقع في المرحلة القادمة بعد استمرار القتال، أن هنالك نوعين من الأعمال القتالية الجديدة التي ستطرأ على مسرح العمليات العسكرية”.

وأضاف “علينا توقع هجوم ومحور جديد من شرق قطاع غزة من اتجاه خان يونس، لكي يلتقي مع القوات المتقدمة من الشمال وخصوصا من وادي غزة”.

كما يتوقع الخبير العسكري، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستعمد إلى عملية “تقطيع أوصال قطاع غزة من أجل تسهيل السيطرة”.

لماذا يسعى الاحتلال لتقسيم قطاع #غزة إلى مربعات؟ شاهد رد الخبير العسكري العميد أحمد رحال pic.twitter.com/BtqnrQPi8y — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 1, 2023

وأكد أن ما نتحدث عنه من إجلاء المدنيين، هو لغاية عسكرية من أجل خلق مربعات “تقسيم قطاع غزة على الطريقة العسكرية الروسية التي اتبعتها في سوريا، وهو عملية تقطيع الأوصال وسياسة الأرض المحروقة؛ ومن ثم عملية السيطرة”.

وشدد الخبير العسكري على أنه لا توجد مناطق آمنة في قطاع غزة، وقال إن قصف معبر رفح الحدودي، الذي قصفه الاحتلال عدة مرات أثناء الحرب، “يعني أنه لا يوجد مكان واحد آمن في القطاع”.

ونشر الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، خريطة قسّم بموجبها قطاع غزة إلى مئات المربعات السكنية، مدعيا أنها تهدف إلى تمكين الفلسطينيين من معرفة أماكن الإخلاء بموجب التقسيم، وذلك بعد ساعات من انتهاء الهدنة الإنسانية.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن هذا التقسيم سيجنب وقوع الخسائر في صفوف المدنيين، ويسهل على الفلسطينيين التنقل إلى الأماكن الآمنة وفق ما سيصدر من تعليمات عسكرية الأيام القادمة.