ليبرمان يطالب مصر بإدارة غزة والأردن بأجزاء من الضفة الغربية (فيديو)

يرى وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، أن الحل الأمثل من وجهة نظره لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، هو سيطرة مصر على قطاع غزة، وسيطرة الأردن على المنطقة (أ) من الضفة الغربية.

وقال ليبرمان في لقاء تلفزيوني، “في النهاية على الأردنيين أن يتحملوا مسؤولية المناطق (أ)، والمصريين يتولون قطاع غزة”، لافتًا إلى أن ذلك سيتحقق “إن كنا -إسرائيل- أقوياء وعازمون بما فيه الكفاية ولا نتردد ولا نتنازل أكثر، فهذا هو ما سيحصل لا حل آخر”.

ويرى ليبرمان أن هذا هو أكثر الحلول “منطقية وواقعية”، مضيفًا “كل من يتكلم عن “أبو مازن” بصفته الحل وأن تحكم السلطة الفلسطينية غزة، فهذا غير منطقي، وكل من يتحدث أن بإمكاننا أن نقيم في غزة (نحتلها)، هذا أيضًا غير منطقي”.

وأضاف “الأمر الوحيد الواقعي أن نعود للوضع السابق، لدينا ما يكفي من الأدوات والوسائل لتحقيق ذلك”، وعن هذه الأدوات، قال توجد “الولايات المتحدة وكذلك الدول السنية المعتدلة، هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يعيد لنا الهدوء، كل ما هو عدا ذلك مجرد سراب وأوهام”.

وسبق أن حمّل ليبرمان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن الفشل في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول (عملية طوفان الأقصى)، وطالب بإقالته واستبداله وتعيين شخصية أخرى من حزب الليكود الحاكم.

ووفقًا لـ”اتفاقية أوسلو”، تنقسم الضفة الغربية إلى 3 مناطق (أ، ب، ج)، وتمثل المنطقة (أ) مساحة 21% من الضفة الغربية، وتخضع أمنيًّا وإداريًّا بشكل كامل للسلطة الفلسطينية. ومع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000 أعادت إسرائيل احتلالها بشكل كامل ولم تنسحب منها بشكل كلّي.

وكانت مصر تتولى إدارة قطاع غزة بعد النكبة، بين عامي 1948 و1967، وبعدما احتلت إسرائيل غزة وسيناء من مصر، وقعت مصر معاهدة سلام مع إسرائيل، تقضي بإعادة الأراضي المصرية المحتلة.

وخلال الحرب الراهنة بين جيش الاحتلال وقطاع غزة، جددت مصر والأردن رفضهما تصفية القضية الفلسطينية على حسابهما.