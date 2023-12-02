سياسة|قطاع غزة

متحدث باسم “اليونيسيف” من داخل غزة: هذه حرب على الأطفال (فيديو)

جد فلسطيني يحمل جثمان حفيده الرضيع الذي استشهد بعد قصف للطائرات وسط قطاع غزة
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2/12/2023

قال جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من داخل قطاع غزة، إن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة هي “حرب على الأطفال”.

وأضاف في مقطع فيديو نشرته المنظمة على حسابها أمس الجمعة، أنه فور انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، سمع دوي القصف وهو في مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي القطاع “كان هناك قصف على بعد 50 مترًا من هنا”.

وكشف عن مأساة داخل المستشفى، وقال “هذا أكبر مستشفى لا يزال يعمل في القطاع، إنه ممتلئ بضعف سعته، النظام الصحي هنا منهك، هذا المستشفى ببساطة لا يمكنه استيعاب المزيد من الأطفال المصابين بجروح الحرب، هنالك أطفال في كل مكان”، مشيرًا إلى أن الأطفال ينامون على الأرض في أزقة المستشفى.

وتابع “لا يمكنني المبالغة في تقدير مدى انخفاض الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في الأسابيع السبعة الماضية (منذ بدء الحرب)، لا يمكننا رؤية المزيد من الأطفال المصابين بجروح خطيرة، والحروق والشظايا المتناثرة على أجسادهم والعظام المكسورة”.

وأضاف بأسى “تقاعس أصحاب النفوذ يسمح بقتل الأطفال، هذه حرب على الأطفال”.

وفور انتهاء الهدنة المؤقتة صباح أمس الجمعة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، حيث استهدفت منذ صباح أمس واليوم السبت مناطق متفرقة من شمال ووسط وجنوب القطاع، بالقصف جوًّا وبرًّا وبحرًا، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات من القتلى والجرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

في المقابل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، قصف بلدات ومدن إسرائيلية “ردًّا على استهداف المدنيين في غزة”، كما أعلنت القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت تجمعات للقوات الإسرائيلية داخل غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر