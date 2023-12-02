متحدث باسم “اليونيسيف” من داخل غزة: هذه حرب على الأطفال (فيديو)

قال جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من داخل قطاع غزة، إن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة هي “حرب على الأطفال”.

وأضاف في مقطع فيديو نشرته المنظمة على حسابها أمس الجمعة، أنه فور انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، سمع دوي القصف وهو في مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي القطاع “كان هناك قصف على بعد 50 مترًا من هنا”.

وكشف عن مأساة داخل المستشفى، وقال “هذا أكبر مستشفى لا يزال يعمل في القطاع، إنه ممتلئ بضعف سعته، النظام الصحي هنا منهك، هذا المستشفى ببساطة لا يمكنه استيعاب المزيد من الأطفال المصابين بجروح الحرب، هنالك أطفال في كل مكان”، مشيرًا إلى أن الأطفال ينامون على الأرض في أزقة المستشفى.

“سقطت قنبلة على بُعد 50 مترًا من هنا”

المتحدث باسم اليونيسيف (جيمس إلدر) يشرح الوضع الصعب الذي يمر به مستشفى ناصر في #خان_يونس بعد انتهاء فترة الهدنة #الجزيرة_مباشر | #غزة | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/7ExH8WljdW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 2, 2023

وتابع “لا يمكنني المبالغة في تقدير مدى انخفاض الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في الأسابيع السبعة الماضية (منذ بدء الحرب)، لا يمكننا رؤية المزيد من الأطفال المصابين بجروح خطيرة، والحروق والشظايا المتناثرة على أجسادهم والعظام المكسورة”.

وأضاف بأسى “تقاعس أصحاب النفوذ يسمح بقتل الأطفال، هذه حرب على الأطفال”.

"عمر، 7 سنوات، فقد والدته ووالده وشقيقه التوأم عندما قُصف منزلهم.

وأنا أتحدث معه، كان يُغمض عينيه باستمرار لأنه خائف من أن ينسى شكلهم.

لا يتحمل فكرة أنه فقدهم في هذا العالم، وأنه قد يفقدهم أيضا في مخيلته". – من #غزة حوار مع المتحدث باسم اليونيسف⬇️https://t.co/khf8UI6fVs pic.twitter.com/6iBVGhmJ55 — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) November 27, 2023

وفور انتهاء الهدنة المؤقتة صباح أمس الجمعة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، حيث استهدفت منذ صباح أمس واليوم السبت مناطق متفرقة من شمال ووسط وجنوب القطاع، بالقصف جوًّا وبرًّا وبحرًا، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات من القتلى والجرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

في المقابل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، قصف بلدات ومدن إسرائيلية “ردًّا على استهداف المدنيين في غزة”، كما أعلنت القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت تجمعات للقوات الإسرائيلية داخل غزة.