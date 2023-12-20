أبو عبيدة: قتلنا 25 جنديا ودمرنا 41 آلية للاحتلال في غزة خلال الـ72 ساعة الأخيرة (فيديو)

قالت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها أكدوا قتل 25 جندياً وإصابة العشرات من قوات الاحتلال ودمروا 41 آلية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الـ72 ساعةً الأخيرة.

وقال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إنه مقاتلي القسام تمكنوا “خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 41 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا قتل 25 جندياً وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة”.

وأضاف في بيان، اليوم الأربعاء: “تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم”.

وذكر أبو عبيدة أنه “تم تفخيخ نفقين ومنزلاً وتفجيرهما في جنود الاحتلال، إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود”.

وأشار الناطق باسم كتائب القسام إلى أنها قصفت “مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة”.

وأضاف أن مقاتلي القسام “أمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية، إضافة إلى إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مغتصبة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة”.

وأعلنت كتائب القسام، عبر عدة بيانات في وقت سابق اليوم الأربعاء، استهداف عشرات الدبابات والآليات لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام “مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة خان يونس”، جنوبي قطاع غزة.

ويظهر في الفيديو عمليات استهداف مقاتلي القسام لدبابات وآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما يلي أبرز ما جاء في بيانات كتائب القسام: