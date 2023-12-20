أبو عبيدة: قتلنا 25 جنديا ودمرنا 41 آلية للاحتلال في غزة خلال الـ72 ساعة الأخيرة (فيديو)
قالت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها أكدوا قتل 25 جندياً وإصابة العشرات من قوات الاحتلال ودمروا 41 آلية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الـ72 ساعةً الأخيرة.
وقال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إنه مقاتلي القسام تمكنوا “خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 41 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا قتل 25 جندياً وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة”.
وأضاف في بيان، اليوم الأربعاء: “تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم”.
وذكر أبو عبيدة أنه “تم تفخيخ نفقين ومنزلاً وتفجيرهما في جنود الاحتلال، إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود”.
وأشار الناطق باسم كتائب القسام إلى أنها قصفت “مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة”.
وأضاف أن مقاتلي القسام “أمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية، إضافة إلى إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مغتصبة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة”.
وأعلنت كتائب القسام، عبر عدة بيانات في وقت سابق اليوم الأربعاء، استهداف عشرات الدبابات والآليات لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.
ونشرت كتائب القسام “مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة خان يونس”، جنوبي قطاع غزة.
ويظهر في الفيديو عمليات استهداف مقاتلي القسام لدبابات وآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وفيما يلي أبرز ما جاء في بيانات كتائب القسام:
- قنص جندي صهيوني شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.
- استهداف جيب صهيوني بداخله 7 جنود بقذيفة “الياسين 105” وتدمره بشكل كامل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
- تفخيخ عين نفق شرق مدينة خان يونس، وفور تقدم قوة من جيش الاحتلال لعين النفق تم تفجيره بالجنود ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح.
- تفجير عين نفق مفخخة في قوة صهيونية شمال شرق مدينة خانيونس وأوقعوها بين قتيل وجريح.
- استهداف قوة صهيونية مكونة من 12 جندياً تحصنت داخل مبنى في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة بقذيفتي أفراد وعدد من القنابل اليدوية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.
- الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة في منطقة السرايا بمدينة غزة، وأكد مجاهدونا مقتل 4 جنود صهاينة وإصابة آخرين.
- تدمير دبابتين صهيونيتين وجرافة عسكرية في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة
- تدمير دبابة صهيونية وجرافتين عسكريتين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة
- استهداف دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
- استهداف دبابتين صهيونيتين وناقلة جند بعبوة “شواظ” وقذائف “الياسين 105” شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
- استهداف 3 دبابات ميركفاه صهيونية بقذائف “الياسين 105” شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.
- استهداف 8 آليات صهيونية في منطقتي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة والاشتباك مع وحدات الإنقاذ بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وإيقاعهم بين قتيل وجريح.
- استهداف دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.
- استهداف دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
- استهداف جيب صهيوني بداخله 7 جنود بقذيفة “الياسين 105” وتدمره بشكل كامل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
- دك تحشدات قوات الاحتلال في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذائف الهاون.