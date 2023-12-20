الكويت.. الشيخ مشعل الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا للبلاد (فيديو)

شدد أمير الكويت في أول خطاب له بعد أداء اليمين، على الحفاظ على الالتزامات الخليجية والدولية

أدى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح -الذي تولى الحكم خلفًا للأمير نواف الأحمد الصباح- اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، صباح اليوم الأربعاء.

ويوم السبت ودّعت الكويت أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي ووري الثرى يوم الأحد بحضور أفراد الأسرة الحاكمة، يتقدمهم أخوه الشيخ مشعل الذي نودي به أميرًا يوم السبت.

الالتزامات الخليجية والدولية

وشدد أمير الكويت، في أول خطاب له بعد أداء اليمين، على الحفاظ على الالتزامات الخليجية والدولية، وقال “سنحافظ على كافة التزاماتنا الإقليمية والدولية”.

وتعهّد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح بمحاربة جميع أشكال الفساد، وقال “نؤكد على أهمية المتابعة والمراقبة والمساءلة الموضعية في إطار الدستور”.

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمةhttps://t.co/p8b4u92o4L#كونا #الكويت pic.twitter.com/yDKLr0QPfi — كونا KUNA (@kuna_ar) December 20, 2023

وقال الشيخ مشعل الأحمد الصباح “يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع”، وأضاف “أعاهد الله والشعب أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه”.

ويوم السبت، أعلن التلفزيون الكويتي الرسمي أن مجلس الوزراء نادى بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت، خلفًا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عيسى الكندري في بيان تلاه، السبت، إنه “عملًا بأحكام الدستور المادة الرابعة، ينادي مجلس الوزراء بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت”.