انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة للمرة السادسة

انقطاع الاتصالات والإنترنت يعيق العمل الإنساني فضلا عن حرمان الفلسطينيين من التواصل المحدود أصلا مع العالم الخارجي

أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينية (بالتل) و(جوال)، اليوم الأربعاء، عن انقطاع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

وقالت شركة (بالتل) عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك “أهلنا الكرام في الوطن الحبيب، نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر. حماكم الله وحمى بلادنا”.

وأوضح المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليث دراغمة في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفلسطينية، أن آليات الاحتلال جرفت المولدات المغذية للمقسم الرئيس في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح دراغمة، أن طائرات الاحتلال قصفت “الفايبر” الرئيس المغذي للإنترنت في قطاع غزة، بعد تعرضه للقصف قبل يومين، واستغرق إصلاحه 10 ساعات متواصلة، لصعوبة الوصول إليه، بسبب تجريف الاحتلال للطرق المؤدية إليه.

من جانبه، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن هذه هي المرة السادسة التي تقطع فيها قوات الاحتلال الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قطعت قوات الاحتلال الاتصالات والإنترنت عن القطاع، واستمر الانقطاع 4 أيام، قبل أن يعود الإنترنت جزئيًّا مع عودة محدودة للاتصالات ببعض مناطق القطاع. وعادةً ما يرافق انقطاعَ الاتصالات والإنترنت تصعيدٌ في المجازر التي تقترفها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتقول الجهات الحكومية في غزة ومنظمات إنسانية إن انقطاع الاتصالات والإنترنت يعيق العمل الإنساني، بما في ذلك تلقي البلاغات عن وقوع إصابات أو حالات طارئة، فضلًا عن حرمان الفلسطينيين من التواصل المحدود أصلًا مع العالم الخارجي.