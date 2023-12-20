سرايا القدس تعلن قتل وإصابة 5 جنود إسرائيليين واستهداف قوة وجرافة بعبوة “ثاقب” (فيديو)

أعلنت سرايا القدس -الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي- أنها أوقعت “5 من جنود العدو بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية شرقي مخيم جباليا في شمالي قطاع غزة”.

ونشرت السرايا، مساء الأربعاء، “مشاهد من تفجير عبوة ثاقب برميلية في قوة صهيونية راجلة وجرافة عسكرية شرقي حي الشجاعية” في مدينة غزة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، بحسب البيان.

وأعلنت السرايا استهداف “دبابتين صهيونيتين وناقلة جند بقذائف (التاندوم) في شارع الجلاء ومنطقة اليرموك، وآليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف (التاندوم) في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة”.

وأعلنت عن “قصف (العين الثالثة) برشقة صاروخية”، وقصف حشد “لجنود العدو شرقي حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.