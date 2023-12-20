شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مسجدا ومحيط المستشفى الكويتي وسط رفح (فيديو)

شن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سلسلة من الغارات الجوية والقصف العنيف على منازل ومسجد في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار الهائل على منزلين بالقرب من المستشفى الكويتي، وأفاد المراسل محمد وشاح أن طائرات (إف-16) قصفت أحد المنازل بـ3 صواريخ.

وأظهرت اللقطات الأولى للقصف، لحظة هرع أهالي المنطقة المكتظة بالسكان لمحاولة انتشال الضحايا والمصابين من تحت الأنقاض، وأظهرت اللقطات أن غالبيتهم من النساء والأطفال.

معظمهم من النساء والأطفال.. جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة باستهدافه محيط مسجد علي ومستشفى الكويت وسط #رفح#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/9JqKYqQ01N — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 20, 2023

قصف مسجد

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر قصف الاحتلال منزلًا ومسجد في رفح، مما أسفر عن سقوط 11 شهيد على الأقل وعدد من الجرحى.

ومن بين عشرات المصابين الذين انتشلهم الأهالي، ظهر من بينهم عشرات الأطفال دون سن العاشرة مصابين بإصابات مختلفة.

وبسبب نقص الوقود واستهداف الاحتلال لسيارات الإسعاف، استخدم الأهالي عربات يجرها أحصنة لنقل المصابين والشهداء لمستشفى أبو يوسف النجار.

انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلا سكنيا في رفح جنوبي قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/Db8VLyYWU0 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 20, 2023

وتكتظ مدينة رفح جنوبي القطاع بالسكان بسبب نزوح أكثر من مليون مواطن من شمال القطاع إلى جنوبه، بناء على تحذيرات من الاحتلال الإسرائيلي حول بقائهم في الشمال، مطالبًا من السكان بالنزوح للجنوب باعتباره “مكانا آمنا”.