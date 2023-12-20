سياسة|قطاع غزة

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مسجدا ومحيط المستشفى الكويتي وسط رفح (فيديو)

سكان مدينة رفح يحاولون انتشال الضحايا بعد غارة جوية استهدفت منازل في رفح جنوبي قطاع غزة
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20/12/2023-|آخر تحديث: 20/12/202307:28 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

شن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سلسلة من الغارات الجوية والقصف العنيف على منازل ومسجد في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار الهائل على منزلين بالقرب من المستشفى الكويتي، وأفاد المراسل محمد وشاح أن طائرات (إف-16) قصفت أحد المنازل بـ3 صواريخ.

وأظهرت اللقطات الأولى للقصف، لحظة هرع أهالي المنطقة المكتظة بالسكان لمحاولة انتشال الضحايا والمصابين من تحت الأنقاض، وأظهرت اللقطات أن غالبيتهم من النساء والأطفال.

قصف مسجد

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر قصف الاحتلال منزلًا ومسجد في رفح، مما أسفر عن سقوط 11 شهيد على الأقل وعدد من الجرحى.

ومن بين عشرات المصابين الذين انتشلهم الأهالي، ظهر من بينهم عشرات الأطفال دون سن العاشرة مصابين بإصابات مختلفة.

وبسبب نقص الوقود واستهداف الاحتلال لسيارات الإسعاف، استخدم الأهالي عربات يجرها أحصنة لنقل المصابين والشهداء لمستشفى أبو يوسف النجار.

وتكتظ مدينة رفح جنوبي القطاع بالسكان بسبب نزوح أكثر من مليون مواطن من شمال القطاع إلى جنوبه، بناء على تحذيرات من الاحتلال الإسرائيلي حول بقائهم في الشمال، مطالبًا من السكان بالنزوح للجنوب باعتباره “مكانا آمنا”.

المصدر : الجزيرة مباشر