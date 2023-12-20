صرخات وبكاء.. استهداف إسرائيلي لمواطنين بجوار المستشفى الميداني الأردني في خان يونس (فيديو)

استهدف قصف إسرائيلي مجموعة من المواطنين بجوار المستشفى الميداني الأردني بالقرب من مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأدى القصف إلى استشهاد وجرح عدد كبير من المواطنين.

وقالت امرأة نجت من القصف وهي تصرخ “وين العرب؟ حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي بيتفرجوا علينا، الله يهدّها أمريكا”.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، في تصريح صحفي “الاحتلال الاسرائيلي يحوّل ساعات هذا اليوم الى مجازر متتالية طالت كل مناطق القطاع دون استثناء، راح ضحيتها نحو 100 شهيد ومئات الإصابات حتى اللحظة”.

وكان القدرة قد قال، أمس، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الأخيرة 17 مجزرة مروعة في جميع مناطق قطاع غزة، وأفاد بوصول 214 شهيدًا و300 إصابة إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية، وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وأضاف القدرة أن قوات الاحتلال تنفذ إعدامات وإبادة جماعية في مناطق شمالي قطاع غزة، بعد أن قامت بتصفية الخدمات الصحية فيها، ودمرت المستشفيات وأخرجتها عن الخدمة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى أمس الثلاثاء نحو 20 ألف شهيد، إضافة إلى أكثر من 52 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.