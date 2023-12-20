قصف عنيف بمحيط مركز جباليا الطبي أثناء مداخلة مدير صحة غزة مع الجزيرة مباشر (فيديو)

تسبب القصف العنيف للاحتلال الاسرائيلي في محيط مركز جباليا الطبي في قطع الدكتور منير البرش -مدير عام وزارة الصحة في غزة- مداخلته مع قناة الجزيرة مباشر، وذلك قبيل لحظات من إخلاء الاحتلال للمركز الأخير الذي يقدم الخدمة الصحية في شمالي قطاع غزة.

وخلال مداخلته صباح اليوم الأربعاء، كثّف الاحتلال الإسرائيلي غاراته على محيط المركز، وسُمع دوي انفجارات عنيفة أثناء حديث البرش.

"هذا قصف عنيف أمامنا حي كامل وهو مكتظ بالسكان".. مدير صحة #غزة يقطع مداخلته مع الجزيرة مباشر بسبب قصف إسرائيلي عنيف بالقرب منه#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/6hMWLpsdPZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 20, 2023

وقال البرش “القصف عنيف جدًا أمام المركز مباشرة، الحي بالكامل يقصف وهو مكتظ بالسكان”، وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاصر المركز طالبت عبر مكبرات الصوت إخلاء المركز، وأشار إلى أنه يجري اعتقال بعض الذين يخرجون من المركز.

واعتذر مدير وزارة الصحة في غزة عن استكمال المداخلة بسبب القصف العنيف، وذلك قبل أن يتم إخلاء المبنى بالكامل من الأطباء والمصابين وجثامين الشهداء.

مشاهد مروعة

وأظهرت مشاهد مصورة إخلاء مركز جباليا -آخر المراكز العاملة شمالي قطاع غزة- بعد خروج المستشفيات عن الخدمة بسبب الحصار الإسرائيلي لها منذ بداية الحرب البرية واقتحامات جيشه وتدميرها خلال الأيام والأسابيع الماضية.

ووثقت المشاهد حالة من حالة من التوتر والهلع في صفوف الموجودين بالمكان أثناء عملية الإخلاء، سواء كانوا مصابين أو مسعفين أو ممرضين أو حتى نازحين إلى المركز.

وأظهرت لقطات أخرى، بعض سيارات الإسعاف التي تحاول أن تخلي المصابين والمرضى من المركز، بالإضافة لنقل الشهداء الموجودين ونزوح المواطنين من المكان وسط أصوات القصف الإسرائيلي المحيطة بالمنطقة.

وتظهر المشاهد نقل المصابين على عربات أو سيرا على الأقدام وحاولوا اقتناء وأخذ ما يمكن أخذه أثناء توجههم إلى معسكر جباليا.