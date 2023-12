“لا تهددني”.. سجال حاد بين رئيس الأركان الإسرائيلي وبن غفير إثر غناء جنود في مسجد بجنين

كشفت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) العبرية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير انفعل على رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، في اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، على خلفية توقيف الجيش عددًا من الجنود قاموا بتصوير أنفسهم وهم يؤدون صلاة تلمودية عبر مكبرات الصوت في أحد مساجد مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

ووفقًا للقناة 13 الإسرائيلية، قال بن غفير لهاليفي إن “هذه العقوبات تؤثر في معنويات الجنود”، ليرد عليه هاليفي بأن “أفعال الجنود انتهكت قواعد الجيش”.

وأشارت القناة إلى أنه بعد مغادرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غرفة الاجتماعات احتدم النقاش مرة أخرى، ليقول بن غفير “ويل لكم إذا أقيلوا (الجنود)”، لتأتي الإجابة هذه المرة من رئيس الأركان هرتسي هاليفي صارخًا “لا تهددني”، ورد بن غفير على هاليفي “أنا لا أهددك، أنا كعضو في الحكومة سأنتقد هذا الإجراء”.

Live update: Ben Gvir snaps at IDF chief: ‘I am a cabinet member. We decide’ https://t.co/kSphANYBWO . Click to read ⬇️

— TOI ALERTS (@TOIAlerts) December 19, 2023