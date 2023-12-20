معاريف: صدمة في إسرائيل من مشاهدة محمد الضيف بصحة جيدة

المقاطع التي عُثر عليها تتعارض مع التقييم الاستخباري الإسرائيلي المفصل الذي كان يعتقد أن وضع الضيف أصعب بكثير

عثر الجيش الإسرائيلي على مقاطع فيديو يظهر فيها محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وهو يمشي وبصحة جيدة وحالته أفضل بكثير مما كان مقدَّرًا في إسرائيل

ونشرت صحيفة (معاريف) العبرية خبرًا عن العثور على مواد مصورة يظهر فيها الضيف، الذي تطارده إسرائيل وتستهدفه منذ سنوات طويلة، لا يزال على قيد الحياة.

وقالت الصحيفة “بعد أن نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لشقيق يحيى السنوار، محمد السنوار، وهو يقود سيارة عبر أحد أنفاق غزة، يتبين الآن أنه في إطار عملية جمع المعلومات الاستخبارية في القطاع، عثرت إسرائيل على مقاطع فيديو يظهر فيها الضيف”.

وأشارت الصحيفة إلى أحد مقاطع الفيديو التي يظهر فيها الضيف بصحة جيدة، وهو يمشي على قدميه وإن كان يعرج قليلًا، في حين أظهره مقطع آخر وهو جالس في مكان مختلف.

وبيّنت أن المقاطع تُظهر أن حالة الضيف الصحية أفضل بكثير مما تم تقديره في إسرائيل، خاصة بعد أن شنت هجمات عدة استهدفته وقد أصيب في جزء منها. لكن الضيف حسب المقاطع يستطيع المشي على رجليه دون الحاجة إلى كرسي متحرك، كما أنه يستطيع استخدام كلتا يديه.

وحسب الصحيفة، فإن ما فاجأ إسرائيل هو أنها استهدفت محمد الضيف سبع مرات خلال السنوات القليلة الماضية، لكنه نجا من ثلاث محاولات اغتيال، وأصيب في أربع محاولات أخرى من بينها عملية (الجرف الصامد) أصيب في إحداها بجروح خطرة لكنه تعافى منها كما يبدو.

وفي السنوات الأخيرة، عاد الضيف ليهدد إسرائيل بأنها ستدفع “ثمنًا باهظًا” لما قامت به في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية. وتؤكد الصحيفة أن كون الضيف على قيد الحياة ولا يزال يعمل ويُظهر استقلالًا وظيفيًّا جسديًّا، بل وهو قادر على المشي بمفرده، يتعارض مع التقييم الاستخباري الإسرائيلي المفصَّل الذي كان يعتقد أن وضعه أصعب بكثير.

وعن كيفية الحصول على هذه المواد، تقول الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي قام خلال الأسبوع الماضي بتوزيع منشورات في قطاع غزة، وعد فيها بمكافأة مالية كبيرة قدرها (100 ألف دولار) أو أكثر لأي شخص يقدم معلومات موثوقة عن مكان وجود كبار مسؤولي حماس، مثل محمد الضيف، فضلًا عن دفع (400 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات عن يحيى السنوار، و(300 ألف دولار) عن محمد السنوار.