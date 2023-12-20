مقتل ضابط وجندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطرة خلال معارك غزة

بذلك يرتفع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 465

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط وجندي وإصابة آخر خلال اشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية في جنوبي قطاع غزة.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قُتل النقيب من قوات الاحتياط ليئور سيفان (32 عامًا) وهو ضابط مقاتل في الكتيبة 363، لواء هاريل (10).

كما أعلن جيش الاحتلال في بيان لاحق مقتل الرقيب أول احتياط أورئيل كوهين (33 عامًا) من لواء غفعاتي.

جيش الدفاع يعلن عن سقوط اثنين من مقاتليه في معارك غزة وهما النقيب احتياط ليئور سيفان من بيت شيمش، والرائد احتياط اورئيل كوهين (33 عاما) من تسور هداساhttps://t.co/udXf5iiPPz pic.twitter.com/MtUk7HaE70 — مكان الأخبار (@News_Makan) December 20, 2023

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن مقاتلًا آخر من كتيبة روتيم، لواء جفعاتي، أصيب بجروح خطرة أثناء المعركة.

وكان جيش الاحتلال قد نشر، أمس الثلاثاء، أسماء 3 آخرين من القتلى في قطاع غزة، هم: الرائد في قوات الاحتياط معوز فنغشتاين (25 عامًا) من جفعات حنان، والرائد احتياط دانئيل يعقوب بن هاروش (31 عامًا) من ألون، والنقيب احتياط روتم يوسف ليفي (24 عامًا) من أورانيت.

كما أعلن إصابة جنديين من الكتيبة 13 في لواء غولاني بجروح خطرة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 465، بينهم 134 قُتلوا خلال التوغل البري الذي بدأ في 27 من الشهر نفسه.

ومنذ 75 يومًا، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى أمس الثلاثاء نحو 20 ألف شهيد، إضافة إلى أكثر من 52 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.