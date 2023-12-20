مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة جندي بجروح خطرة خلال معارك في جنوب غزة

بذلك يرتفع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 465

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط وإصابة جندي خلال اشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية في جنوبي قطاع غزة.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن الضابط القتيل هو النقيب من قوات الاحتياط ليئور سيفان (32 عامًا) من بلدة بيت شيمش، وهو ضابط مقاتل في الكتيبة 363، لواء هاريل (10).

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن مقاتلًا آخر من كتيبة روتيم، لواء جفعاتي، أصيب بجروح خطرة أثناء المعركة.

סרן במיל' ליאור סיון, קצין לוחם בגדוד 363 בחטיבת הראל, בן 32 מבית שמש, נפל אתמול בקרב ברצועה pic.twitter.com/gK3RNP0CNa — גלצ (@GLZRadio) December 20, 2023

وكان جيش الاحتلال قد نشر أمس الثلاثاء أسماء 3 آخرين من القتلى في قطاع غزة، هم: الرائد في قوات الاحتياط معوز فنغشتاين (25 عامًا) من جفعات حنان، والرائد احتياط دانئيل يعقوب بن هاروش (31 عامًا) من ألون، والنقيب احتياط روتم يوسف ليفي (24 عامًا) من أورانيت.

كما أعلن إصابة جنديين من الكتيبة 13 في لواء غولاني بجروح خطرة.

وبذلك يرتفع إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 465، بينهم 133 قُتلوا خلال التوغل البري الذي بدأ في 27 من الشهر نفسه.

ومنذ 74 يومًا، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى أمس الثلاثاء نحو 20 ألف شهيد، إضافة إلى أكثر من 52 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.