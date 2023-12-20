هنية في القاهرة لإجراء مباحثات بشأن غزة وإسرائيل تبدي استعدادها لهدنة جديدة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين.

وأضافت الحركة في بيان لها أن المحادثات ستُجرى بشأن “تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في حماس أن هنية يتوجه برفقة “وفد قيادي” من الحركة إلى مصر حيث يعقد عددًا من اللقاءات أبرزها مع مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل لبحث “وقف العدوان والحرب تمهيدًا لصفقة تبادل للأسرى وإنهاء الحصار على قطاع غزة”.

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أن “إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية جديدة ومساعدة إنسانية إضافية للسماح بإطلاق سراح الرهائن”.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن محادثات مكثفة تجري بوساطة قطرية ومصرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في قطاع غزة، ستعيد حركة حماس بموجبها بعض المحتجزين مقابل إطلاق إسرائيل سراح أسرى فلسطينيين. وأضاف المصدر أن عدد الأشخاص المقرر إطلاق سراحهم ما زال قيد البحث.

وكانت هدنة أولى قد استمرت من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول، أتاحت الإفراج عن 80 أسيرًا كانوا محتجزين في قطاع غزة مقابل 240 من المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

المساعدات

من جهة أخرى، تتواصل مفاوضات شاقة في الأمم المتحدة حيث يعجز مجلس الأمن منذ الاثنين عن إصدار قرار يدعو إلى “تعليق” الأعمال القتالية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وكان من المقرر التصويت على مشروع القرار الاثنين، لكنه تم إرجاء العملية للمرة الثالثة إلى الأربعاء، في حين يبحث أعضاء المجلس عن صيغة تسمح لهم بتجنب مواجهة طريق مسدود جديد، بعد فيتو أمريكي سابق.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد قال، في بيان سابق، إن آلاف الأطنان من المساعدات لأهالي غزة متكدسة منذ أسابيع على الجانب المصري من معبر رفح، مطالبًا بإدخالها فورًا.

وأضاف البيان “توجد آلاف الأطنان من المساعدات تم إرسالها من عشرات الدول لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها على يد الاحتلال الإسرائيلي”.

من جانبها، قالت وسائل إعلام مصرية إن عدد الطائرات التى استقبلها مطار العريش بشمال سيناء في مصر التي تحمل مساعدات دولية لأهالى قطاع غزة، وصل إلى 299 طائرة منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضى حتى الثالث عشر من الشهر الجاري.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى أمس الثلاثاء نحو 20 ألف شهيد فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 52 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.