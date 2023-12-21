أبو عبيدة: استهداف 720 آلية عسكرية للعدو منذ بدء حربه البرية على غزة (فيديو)
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21/12/2023-|آخر تحديث: 21/12/202308:47 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنه إذا أرادت إسرائيل أسراها أحياء فليس أمامها إلا “وقف العدوان والدخول بالتفاوض عبر الوسطاء”.
وأضاف في كلمة مسجلة تم بثها، اليوم الخميس، “نقول إن استمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى، وإنه لا خيار له إذا أراد أسراه أحياءًً سوى وقفه”.
وأعلن أبو عبيدة أنه تم استهداف 720 آلية عسكرية إسرائيلية منذ بدء “العدوان البري” على قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وهذا أبز ما جاء في الكلمة:
- العدوان يواصل ارتكاب جرائم الحرب في غزة ولا يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدوان ويكبدونه خسائر فادحة
- مجاهدونا يستمرون في تدمير آليات العدو وإيقاع جنوده في شراك وكمائن قاتلة
- بلغ عدد الآليات التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري 720 آلية
- نفذ مجاهدونا خلال الأسبوع الأخير أكثر من 15 عملية قنص ناجحة
- ما ينشغل به جيش العدو هو البحث عن صورة للنصر والإنجاز
- العدو التائه المأزوم لم يتعلم من تجارب التاريخ ولا درس واحد
- العدو لم يترك لشعبنا من خيار سوى الانتقام منه
- العدو لا يزال يكرر حماقاته وأخطاءه التاريخية لأنه منفصل عن واقع شعبنا وجاهل بحضارته
- هدف العدو القضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل
- استمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى
- العدو إذا أراد أسراه أحياء فليس له من خيار سوى وقف العدوان
- نحيي مقاتلي أمتنا الذين يربكون العدو خاصة في جبهتي اليمن ولبنان
أبو عبـــيــ ـدة: العدو يفشل في تحقيق أهدافه واستمرار العدوان لن يحرر الأسرى pic.twitter.com/ocR3dBlHJj
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 21, 2023
المصدر : الجزيرة مباشر