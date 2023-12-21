أبو عبيدة: استهداف 720 آلية عسكرية للعدو منذ بدء حربه البرية على غزة (فيديو)

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنه إذا أرادت إسرائيل أسراها أحياء فليس أمامها إلا “وقف العدوان والدخول بالتفاوض عبر الوسطاء”.

وأضاف في كلمة مسجلة تم بثها، اليوم الخميس، “نقول إن استمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى، وإنه لا خيار له إذا أراد أسراه أحياءًً سوى وقفه”.

وأعلن أبو عبيدة أنه تم استهداف 720 آلية عسكرية إسرائيلية منذ بدء “العدوان البري” على قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وهذا أبز ما جاء في الكلمة:

العدوان يواصل ارتكاب جرائم الحرب في غزة ولا يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدوان ويكبدونه خسائر فادحة

مجاهدونا يستمرون في تدمير آليات العدو وإيقاع جنوده في شراك وكمائن قاتلة

بلغ عدد الآليات التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري 720 آلية

نفذ مجاهدونا خلال الأسبوع الأخير أكثر من 15 عملية قنص ناجحة

ما ينشغل به جيش العدو هو البحث عن صورة للنصر والإنجاز

العدو التائه المأزوم لم يتعلم من تجارب التاريخ ولا درس واحد

العدو لم يترك لشعبنا من خيار سوى الانتقام منه

العدو لا يزال يكرر حماقاته وأخطاءه التاريخية لأنه منفصل عن واقع شعبنا وجاهل بحضارته

هدف العدو القضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل

استمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى

العدو إذا أراد أسراه أحياء فليس له من خيار سوى وقف العدوان

نحيي مقاتلي أمتنا الذين يربكون العدو خاصة في جبهتي اليمن ولبنان