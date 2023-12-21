الضفة.. 4655 فلسطينيا معتقلا بسجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى

ارتفعت عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 4655، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب اعتقال 25 شخصا الخميس.

وجاء ذلك في بيان مشترك من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني.

وقالت المؤسستان في البيان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم الخميس 25 مواطنا؛ مما يرفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة إلى نحو 4655 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي.

ووفق البيان توزعت الاعتقالات الجديدة بمحافظات، طولكرم ونابلس، ورام الله، والخليل، والقدس الشرقية. ​​​​​​​

ولا تشمل هذه الحصيلة الاعتقالات التي نفذتها القوات الإسرائيلية من داخل قطاع غزة، بحسب المصدر ذاته.

ورافقت حملة الاعتقالات والمداهمات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات للمعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تحقيق ميداني وتخريب وتدمير واسع في منازل المواطنين وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، وفق البيان.