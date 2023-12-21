القسام تنشر فيديو لثلاثة أسرى إسرائيليين “قُتلوا” بسلاح جيش الاحتلال في غزة (شاهد)

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، مساء الخميس، مقطع فيديو لثلاثة من الأسرى الإسرائيليين قالت إنهم قتلوا من قبل قوات الاحتلال.

ويظهر في الفيديو ثلاثة أشخاص تم تعريفهم بأسمائهم وهم “إيليا توليدانو” و”نيك بيزر” و”رون شيرمان”.

وعرض الفيديو لقطات للأسرى الثلاث وهم داخل ما بدا أنه قبو.

وختم الفيديو بعبارة: “رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم.. ما زال نتنياهو يصرُّ على قتلهم.. ثلاثتهم قتلوا بسلاح جيشكم”.

وذكرت فصائل المقاومة الفلسطينية أن عددا من الأسرى الإسرائيليين لديها قتلوا جراء قصف الاحتلال للأماكن التي يحتجزون فيها، أو في محاولات فاشلة من قبل قوات الاحتلال لتحريرهم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل ثلاثة من أسراه في قطاع غزة بالخطأ، وقال إن جنوده أطلقوا النار على الثلاثة اعتقادا بأنهم يشكلون “تهديدا”.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، في كلمة مسجلة تم بثها، مساء الخميس، إنه إذا أرادت إسرائيل أسراها أحياء فليس أمامها إلا “وقف العدوان والدخول بالتفاوض عبر الوسطاء”.

وأوضح ان “استمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى، وإنه لا خيار له إذا أراد أسراه أحياءًً سوى وقفه”.