بينهم مدير المعبر.. 4 شهداء في قصف إسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص بينهم مدير المعبر من الجانب الفلسطيني.

وقالت وسائل إعلام محلية في غزة إن هناك “4 شهداء بينهم مدير معبر كرم أبو سالم بسام غبن، في استهداف من طيران الاحتلال لمرافق المعبر أثناء العمل”.

وفي وقت سابق الخميس، قال مصدر طبي إن “قصفا إسرائيليا استهدف معبر كرم أبو سالم، أسفر عن استشهاد 3 مواطنين بينهم مدير المعبر غسان غبن”.

ويقع معبر كرم أبو سالم في رفح، عند نقطة الحدود المصرية الفلسطينية الإسرائيلية، وهو مخصص للحركة التجارية بين القطاع وإسرائيل، واستخدم أكثر من مرة بديلا عن معبر رفح الحدودي مع مصر.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، وسط استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت لليوم الثاني على التوالي.

وكانت إسرائيل قد وافقت يوم الجمعة الماضي على إدخال المساعدات إلى غزة “مؤقتا” عبر معبر كرم أبو سالم، وفتحت بذلك طريق إمداد ثان يضاف إلى معبر رفح بين مصر وغزة.

وفي بداية الحرب في7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت تل أبيب إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة من خلال إسرائيل، لكن بعد ضغوط أممية ودولية سمحت تل أبيب بدخول مساعدات إنسانية محدودة جدا إلى غزة عبر معبر رفح المصري، والمخصص للمسافرين في المقام الأول.

ومنذ اندلاع الحرب، قطعت إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار متواصل منذ 17 عاما.