حزب الله ينشر مشاهد لقصف آلية إسرائيلية ويعلن استهداف مروحيتين بصواريخ أرض جو (فيديو)

قال حزب الله اللبناني، مساء الأربعاء، إنه استهدف مروحيتين ‏عسكريتين إسرائيليتين ‏بصواريخ أرض جو مما أجبرهما على المغادرة على الفور، ونشر مشاهد لعملية سابقة لاستهداف آلية عسكرية في قاعدة “بيت هيلل”.

ونشر حزب الله مقطع فيديو لاستهداف “مشغل بيت هيلل التابع لجيش العدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأعلن الحزب في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري “استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في قاعدة بيت هيلل بالصواريخ الموجّهة وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح”.

وأعلن الحزب في بيانات مقتضبة، أمس الأربعاء، استهداف “موقع العباد ودشمه وتحصيناته بالأسلحة المناسبة، ‏و”موقع الراهب بصواريخ بركان”، و”مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة ‏الصاروخية”، و”قوة مشاة إسرائيلية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة”.

وقال الحزب إنه استهدف “مروحيتين ‏عسكريتين إسرائيليتين‎ ‌‏ في أجواء شتولا، شوميرا وإيفن مناحم (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) ‏بصواريخ أرض جو، مما أجبرهما على مغادرة أجواء المنطقة على الفور”.

وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن مدنيًّا استشهد داخل سيارته في أطراف بلدة كفركلا برصاص القنص الإسرائيلي.

وأضافت الوكالة أن “الطيران الإسرائيلي أغار على أطراف بلدة مركبا (جنوب)، مستهدفا منزلا، وعلى الفور هرعت طواقم الإسعاف إلى المكان”.

وتشهد المنطقة الحدودية تبادلا للقصف وإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية وبين الجيش الإسرائيلي، مما أسفر استشهاد عشرات المدنيين، منهم 3 صحفيين و3 أطفال.