سرايا القدس تعرض مشاهد لطائرة إسرائيلية بدون طيار بعد أن أسقطتها (فيديو)

عرضت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، “مشاهد للطائرة الصهيونية رقم 528 من طراز (سكاي راسينغ) التي أسقطتها” في شمال قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس، في وقت سابق الخميس، أنها أسقطت طائرة بدون طيار لقوات الاحتلال في شمال القطاع وتحمل الرقم “528”.

وقالت إن الطائرة من صناعة شركة “إلبيت” للصناعات العسكرية. وبالإضافة إلى جمع المعلومات الاستخبارية والتقاط الصور، يمكن للطائرة تحديد مواقع الأهداف وتنفيذ عمليات اغتيال عبر إطلاق القذائف الصاروخية.

وأعلنت سرايا القدس، عبر بيانات مقتضبة الخميس، أنها أوقعت “مجموعة من جنود العدو بين قتيل وجريح خلال اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للأفراد مع المجموعة التي تحصنت بأحد المنازل في محور الشيخ رضوان” في غزة، كما أنها استهدفت “3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف (التاندوم) في تل الزعتر ومخيم جباليا شمال قطاع غزة”.

وقالت إن مقاتليها خاضوا “اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو في منطقة اليرموك وشارع الجلاء بمدينة غزة تخللها استهداف آليات عسكرية بقذائف الـ (آر بي جي).

كما أعلنت سرايا القدس عن عمل مشترك مع كتائب القسام، تم خلاله “تفجير عبوة أرضية ناسفة بدبابة ميركفاه صهيونية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة”.

وذكرت السرايا أنها قصفت حشود قوات الاحتلال في “محيط الإدارة المدنية شمال قطاع غزة” و”محيط مسجد الظلال شرق خان يونس” و”محيط موقع بدر شمال الشاطئ ومحاور التقدم” ومواقع “ناحل عوز” و”ميجن” و”كيسوفيم” برشقات صاروخية وقذائف الهاون.