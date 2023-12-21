سرايا القدس تقصف القوات الإسرائيلية في محاور التقدم بمدينة غزة (فيديو)

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس مقطعا مصورا لقصفها “بالرشقات الصاروخية وحمم الهاون”، مواقع وتحشدات عسكرية إسرائيلية في محاور التقدم بمدينة غزة.

جاء ذلك في بيان للسرايا عبر قناتها على تليغرام.

وفي بيان آخر قالت السرايا: استهدفنا 3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف “التاندوم” في تل الزعتر ومخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

وأضافت “فجر اليوم أوقعنا مجموعة من جنود العدو بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ضارية خضناها بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للأفراد مع المجموعة التي تحصنت بأحد المنازل في محور الشيخ رضوان”.

وفي بيان صدر اليوم أيضا قالت سرايا القدس قصفنا موقع “ناحل عوز” وتحشدات العدو في محيط موقع بدر شمال الشاطئ ومحاور التقدم برشقات صاروخية وقذائف الهاون.

من جانبها قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الخميس في بيان “دكّ مجاهدونا تحشدًا لجنود العدو في محيط الإدارة المدنية شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون”.

وفي بيان آخر قالت “كتائب القسام تقصف كيبوتس “حوليت” بمنظومة الصواريخ “رجوم” القصيرة المدى من عيار 114 ملم”.