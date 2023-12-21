“صنعنا ما نحصد به رؤوسكم”.. فيديو للقسام يظهر تصنيع بندقية “الغول” للقنص والتدريب عليها (فيديو)

نشرت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، مساء الأربعاء، مقطع فيديو لمراحل تصنيع بندقية القنص “الغول” والرصاص الخاص بها والتدريب على استخدامها.

وأعلنت كتائب القسام خلال معركة “العصف المأكول” عام 2014، عن نجاحها في صناعة بندقية قنص من عيار 14.5، وأطلقت عليها اسم “الغول” على اسم “عدنان الغول” أحد أبرز مهندسي كتائب القسام الذي اغتاله الجيش الإسرائيلي عام 2004.

وذكرت القسام أن المدى القاتل للبندقية يبلغ 2 كيلومتر.

وأعلنت كتائب القسام منذ بداية معركة طوفان الأقصى عن قنص العشرات من جنود الاحتلال.

وأمس الأربعاء، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حركة حماس إلى تسليم أسلحتها، قائلا إن ذلك “سينهي الأزمة فورا”.