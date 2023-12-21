كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية (فيديو)
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21/12/2023-|آخر تحديث: 21/12/202304:41 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، أنها قصفت “تل أبيب برشقة صاروخية ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.
وقالت مصادر إسرائيلية إن نحو 35 صاروخا أطلقت باتجاه تل أبيب، وذكر مراسل الجزيرة أن عددا من الشظايا سقطت على جميع مدن محيط تل أبيب، كما دوت صفارات الإنذار في هذه المدن.
وأصدرت الكتائب اليوم الخميس عدة بيانات عبر قناتها على تليغرام جاء فيها:
- كتائب القسام قصفت اليوم كيبوتس “حوليت” بمنظومة الصواريخ “رجوم” القصيرة المدى من عيار 114 ملم.
- كتائب القسام تدكّ تحشدات قوات العدو المتوغلة شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
- كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.
- تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات.
- كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محاور مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
المصدر : الجزيرة مباشر