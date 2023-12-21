كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية (فيديو)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، أنها قصفت “تل أبيب برشقة صاروخية ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

وقالت مصادر إسرائيلية إن نحو 35 صاروخا أطلقت باتجاه تل أبيب، وذكر مراسل الجزيرة أن عددا من الشظايا سقطت على جميع مدن محيط تل أبيب، كما دوت صفارات الإنذار في هذه المدن.

وأصدرت الكتائب اليوم الخميس عدة بيانات عبر قناتها على تليغرام جاء فيها: