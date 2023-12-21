“نفسي نروح على دورنا”.. أمنية طفلة فلسطينية مع قرب العام الجديد (فيديو)

روت الطفلة سوسن مصلح قصة نزوحها مع عائلتها إلى إحدى المدارس التابعة لوكالة الأونروا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت لكاميرا الجزيرة مباشر “كنا في غزة وهما (الاحتلال) ضربوا دار جنبينا (بجوارنا)، ضربونا بحزام ناري.. بعديها كنا تحت الأنقاض واجوا الإسعاف أنقذونا” إلى أن أجبرهم الاحتلال على النزوح إلى إحدى المدارس التابعة للأونروا في مدينة رفح.

وبصوت حزين، أنشدت الطفلة الفلسطينية مستعرضة مواهبها المتعددة أنشودة “زفيني جيتك شهيد”، في محاولة منها لوصف مأساة وطنها، التي أُجبرت على معايشة عدوان متواصل للشهر الثالث على التوالي.

وتصف ابنة الـ 8 سنوات مدراس الإيواء، قائلة: “المدارس كلها أمراض”، موضحة أنها نزحت مع عائلتها من شمال القطاع لجنوبه؛ لتجنب القصف والهروب من الموت.

ولفتت إلى صدمتها عند وصولها إلى رفح بعد رحلة نزوحها الصعبة: “كنا بالنصيرات واجينا على رفح وكمان فيها ضرب”، موضحة أنها اعتقدت انتهاء القصف مع وصولهم رفح.

وكشفت الطفلة سوسن عن أمنياتها: “نفسي نروح على دورنا ونرجع زي ما كنا”، آمله في انتهاء الحرب التي أنهكت جسدها الصغير.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 20000 شهيد فلسطيني و52 ألفا و600 جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.