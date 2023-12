10 قتلى و30 جريحا في هجوم مسلح على جامعة في التشيك

أعلنت خدمات الإسعاف في العاصمة التشيكية مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار في جامعة في براغ اليوم الخميس، وإصابة نحو 30 آخرين، قبل أن تُردي الشرطة المسلح.

وقالت المتحدثة باسم الإسعاف للتلفزيون التشيكي العام “في الوقت الحالي، أستطيع أن أقول إن هناك 11 قتيلاً في مكان الحادثة، من بينهم المسلّح”.

وكانت الشرطة التشيكية قد أعلنت في وقت سابق أنّ مسلّحاً قتل عدة أشخاص في مبنى جامعي في وسط براغ قبل أن يتمّ “القضاء عليه”.

وقالت الشرطة عبر منصة “إكس”، “تمّ القضاء على المسلّح!!! ويجري حالياً إخلاء المبنى وهناك عدد من القتلى وعشرات الجرحى في مكان الحادث”.

🇨🇿‼️🚨 SHOOTING: “The shooter from the University of Prague is called David Koza”

He shot dead three people and wounded 20 more people. Afterwards he committed suicide.

Kozak opened fire on the fourth floor of the Faculty of Philosophy building at Charles University. Some… pic.twitter.com/zYSnPkbQ5P

— Lord Bebo (@MyLordBebo) December 21, 2023