سياسة

10 قتلى و30 جريحا في هجوم مسلح على جامعة في التشيك

ضابط شرطة يطوق منطقة قريبة من جامعة تشارلز وسط براغ
ضابط شرطة يطوق منطقة قريبة من جامعة تشارلز وسط براغ (الفرنسية)
21/12/2023-|آخر تحديث: 21/12/202308:51 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت خدمات الإسعاف في العاصمة التشيكية مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار في جامعة في براغ اليوم الخميس، وإصابة نحو 30 آخرين، قبل أن تُردي الشرطة المسلح.

وقالت المتحدثة باسم الإسعاف للتلفزيون التشيكي العام “في الوقت الحالي، أستطيع أن أقول إن هناك 11 قتيلاً في مكان الحادثة، من بينهم المسلّح”.

وكانت الشرطة التشيكية قد أعلنت في وقت سابق أنّ مسلّحاً قتل عدة أشخاص في مبنى جامعي في وسط براغ قبل أن يتمّ “القضاء عليه”.

وقالت الشرطة عبر منصة “إكس”، “تمّ القضاء على المسلّح!!! ويجري حالياً إخلاء المبنى وهناك عدد من القتلى وعشرات الجرحى في مكان الحادث”.

وأفادت وسائل إعلام تشيكية بأنّ إطلاق النار وقع في كلية الفنون في جامعة تشارلز، حيث صدرت تعليمات للمدرّسين والطلاب بإقفال أبواب الغرف التي يوجدون فيها، بينما كانت الشرطة تتدخّل.

وأفادت قناة “نوفا تي في” الخاصّة عن وقوع انفجار وعن وجود مسلّح على سطح المبنى الواقع في وسط براغ.

وقال وزير الداخلية فيت راكوسان للتلفزيون التشيكي العام، إنّه “لم يتمّ التأكد من وجود مسلّح آخر”، داعياً الناس إلى اتباع تعليمات الشرطة.

وأغلقت الشرطة المنطقة، كما طلبت من الناس الذين يعيشون بالقرب منها البقاء في منازلهم.

المصدر : وكالات