إصابة المدير العام للصحة في غزة منير البرش واستشهاد ابنته جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله (فيديو)

قالت مصادر لقناة الجزيرة مباشر إن الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، أصيب واستشهد عدد من أفراد عائلته بقصف إسرائيلي استهدف منزله في شمالي غزة، مساء الخميس.

وذكرت المصادر أن جنان ابنة الدكتور منير من بين الشهداء.

وكانت الجزيرة مباشر قد اتصلت بالبرش قبل ساعات من استهدافه، وسأله مذيع القناة عن سبب عدم نزوحه إلى الجنوب خوفا من استهداف الاحتلال وحفاظا على سلامته، فأجاب قائلا “قدر الله نافذ وسيصلنا أينما كنا”.

وأضاف “نحن نؤمن بالله وقدره، لذلك قدره نافذ وفاعل وسيصلك أينما كنت”.

وأكد أنهم يحاولون العمل في المستشفيات ولو بمساحة صغيرة، متسائلا: “ما فائدة أن تجلس في بيتك وإخوانك يموتون وينزفون”.

وأضاف أن الموت الحقيقي والألم الحقيقي هو “العجز، وما نراه من مشاهد من نزيف ودماء ونحن لا نستطيع إسعافهم”.

وبيّن أن الاحتلال أفقد القطاع الصحي مقومات الحياة، وأنهم أصبحوا لا يملكون شيئا للمرضى.

وعبر عن ألمه وغضبه من عدم تحرك العالم الإسلامي اتجاه ما يجري في غزة، مضيفا “نقصف ونموت ويقع آلاف الجرحى والشهداء ولا نسمع سوى الشجب والاستنكار”.

وختم بقوله “أما عن أجسادنا وأرواحنا فقد وهبناها لله. مرحبا بريح الجنة متى أتت”.