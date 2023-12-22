إصابة 3 إسرائيليين واشتعال النيران في سيارات جراء صواريخ أطلقها حزب الله (فيديو)

أصيب 3 إسرائيليين واندلعت النيران في سيارات، الخميس، إثر سقوط صاروخ أطلقه حزب الله على شمالي إسرائيل.

وقالت صحيفة هآرتس على موقعها الإلكتروني إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة واشتعلت النيران في عدة مركبات، بعد سقوط صاروخ مضاد للدبابات في (منطقة) موشاف أفيفيم قرب الحدود اللبنانية.

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن حزب الله أطلق صاروخين مضادين للدبابات على مستوطنتي دوفيف وأفيفيم.

وأضافت أنه تم تفعيل حالة تأهب بسبب مخاوف من اختراق مسيّرات معادية، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مصادر إطلاق الصاروخين.

في المقابل قال حزب الله في بيان إن مقاتليه قاموا بـاستهداف مستعمرتي دوفيف وأفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة ‏المناسبة، وأوقعوا فيهما إصابات مؤكدة.

وأضاف أن هذا القصف يأتي “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‏اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى والمنازل المدنية (في لبنان) واستشهاد المواطنة نهاد موسى مهنا ‏وجرح زوجها”.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق الخميس استشهاد امرأة وإصابة زوجها في قصف لجيش الاحتلال لمنزلهما في بلدة مارون الراس جنوب لبنان.

وبذلك يرتفع عدد المدنيين الذين قتلوا منذ بدء المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 26 بينهم 3 صحفيين و3 أطفال.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن في بيانات منفصلة أنه استهدف بصواريخ الكاتيوشا وصواريخ حارقة ومسيرات انقضاضية، مواقع عسكرية ومستوطنات شمال إسرائيل، ردا على استهداف منازل ومدنيين جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان، إن مقاتليه استهدفوا مستوطنتي دوفيف وأفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة ‏المناسبة، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.

بالصورة | إعلام العدو: الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمركبات في مستوطنة "أفيفيم" بعد تعرضها لصاروخ مضاد للدروع من لبنان pic.twitter.com/XoYMbz00ov — قناة المنار (@TVManar1) December 21, 2023

وفي بيان ثان، أشار إلى أن عناصره استهدفوا مراكز ‏تجمّع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، ‏وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏

وذكر في بيان ثالث، أنه شن هجومًا جويا بـ “3 مسيرات انقضاضية دفعة واحدة على تجمّعات ‏العدو المستحدثة خلف مواقعه في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة، وأصابت أهدافها ‏بدقة وتم تدميرها”.

وفي بيان رابع، أعلن الحزب أن عناصره استهدفوا ‏نقطة الجرداح العسكرية الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، من دون تفاصيل إضافية.

كما أعلن الحزب أنه قصف مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بـِ “صليّة صواريخ كاتيوشا ردًّا على استهداف” إسرائيل لمدنيين.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بتعرض أطراف بلدة الناقورة لقصف مدفعي معاد ودوّت صافرات الإنذار في مقر اليونيفيل.

وأسفر تبادل القصف وإطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أيضا عن استشهاد 118 عنصرا من حزب الله، كما اضطر نحو 65 ألف مدني لبناني للنزوح بسبب القصف الإسرائيلي على مناطق جنوب لبنان والمواجهات الدائرة في المنطقة.